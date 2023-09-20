Айзейя Томас выступил с речью перед молодыми игроками: «Поверьте, я все это прошел. От того, кто сидит на лавке, до франчайза. Не воспринимайте это как должное»

Теги НБА Айзейя Томас 1989 Баскетбол

2-кратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас выступил с пламенной речью в тренировочном лагере ассистента главного тренера «Филадельфии» Рико Хайнса, который организует их каждое межсезонье.

«Парни, которые были выбраны на драфте, которые играли в Летней лиге или получили возможность присоединиться к командам на предсезонных сборах. Не принимайте это как должное. Продолжайте работать в зале, оставайтесь хорошими партнерами по команде, найдите то, в чем вы можете оказывать влияние на команду. У них уже есть мазафакер, которому платят, чтобы он набирал 30 очков за игру.

Чтобы выходить на паркет, надо делать разницу. Выходишь ты со скамейки или просто машешь полотенцем. Поверьте, я все это прошел. От того, кто сидит на лавке, до франчайза. Не воспринимайте это как должное. Примите свой путь таким, какой он есть. Не всегда все будет радужно и прекрасно. Вы все знаете, через что я прохожу сам – пытаюсь вернуться. Но я все равно люблю это. Если вы будете наслаждаться процессом, все остальное само образуется. Вы можете заработать много денег и оставаться в лиге долгое время. Но все начинается летом. Рико, спасибо тебе. Лагерь невероятный, все выкладываются на максимум.

Но самое главное – продолжайте работать в зале. Набираете вы в среднем 30 или сидите на лавке. Кто работает больше всех, будут самыми успешными игроками. И в конце концов заработают больше всех денег.

Спасибо, что позвали меня. Это потрясающе. И не воспринимайте это все как должное. Вы никогда не будете важнее самого баскетбола. Поверьте», – сказал Томас.

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6 комментариев

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Первый глор Кливленда
Лол. По заголовку подумал, что это Томас из пистонс, а это оказывается водитель грузовика. Где он там франчайзом побывал? У зелёных что-ли? Или в менто? А они в курсе?
+2
0
+2
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Kevin Durant
Ответ Первый глор Кливленда
Лол. По заголовку подумал, что это Томас из пистонс, а это оказывается водитель грузовика. Где он там франчайзом побывал? У зелёных что-ли? Или в менто? А они в курсе?
Тише, это же почти MVP
0
0
0
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kevin Durant
Ответ Первый глор Кливленда
Лол. По заголовку подумал, что это Томас из пистонс, а это оказывается водитель грузовика. Где он там франчайзом побывал? У зелёных что-ли? Или в менто? А они в курсе?
Он хотел быть выше ростом, но у него вся длина в язык ушла
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0
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