«Никс» повысили Герссона Росаса до старшего вице-президента по баскетбольным операциям, сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски.

Росас начинал свою карьеру видеокоординатором в «Хьюстоне». Три года спустя он стал исполнительным вице-президентом по баскетбольным операциям. Росас проработал 16 лет под руководством Дэрила Мори (с перерывом на 3 месяца – в 2013 году он стал генеральным менеджером «Далласа», но вскоре покинул организацию из-за разногласий с руководством).

С 2019 по 2021 год он был президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты». Организация уволила Росаса за месяц до начала сезона.

Полгода спустя он присоединился к « » в качестве старшего консультанта.

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