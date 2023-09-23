Брэндон Пол близок к переходу в «Будучность»

Защитник Брэндон Пол (32 года, 193 см) близок к переходу в черногорскую « ».

Американец сыграл важную роль в сенсационной победе « » в немецкой Бундеслиге в прошлом сезоне.

В четырех играх финальной серии против «Телекома» Пол набирал в среднем 14,8 очка (42,1% 3-очковых), 3,0 подбора и 2,8 передачи за игру.

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