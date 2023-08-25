Ласси Туови после поражения от Австралии: «Это не турнир одной игры. Мы берем из этого лучшее и возвращаемся вновь»

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови после поражения от Австралии (72:98) отметил, что его подопечные оказали достойное сопротивление в начале встречи.

«Прежде всего, поздравляем Австралию. Они показали характер и свою манеру игры, показали, почему являются фаворитами этого турнира.

И хотя я думаю, что мы можем гордиться тем, как мы вошли в игру и бросили им вызов, показали хороший настрой. Они не запаниковали, особенно в конце второй четверти. Повели в счете, а потом довели дело до конца.

Для нас турнир длинный, это не турнир одной игры. Мы берем из этого лучшее, учимся и возвращаемся вновь», – заявил Туови.

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