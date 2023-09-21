Бюджет четырех клубов Единой лиги ВТБ, включая дебютанта МБА, составил менее 400 миллионов рублей
Единая лига ВТБ раскрыла бюджеты российских участников в сезоне-22/23.
Бюджет четырех клубов турнира составил менее 400 миллионов рублей: «Парма» (356 млн рублей), МБА (277 млн рублей), «Енисей» (276 млн рублей) и «Автодор» (199 млн рублей).
Требование Лиги для новых участников – минимум 400 миллионов рублей на сезон. МБА в прошлом сезоне дебютировала в турнире.
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