Бюджет четырех клубов Единой лиги ВТБ, включая дебютанта МБА, составил менее 400 миллионов рублей

лига ВТБ раскрыла бюджеты российских участников в сезоне-22/23.

Бюджет четырех клубов турнира составил менее 400 миллионов рублей: «Парма» (356 млн рублей), (277 млн рублей), « » (276 млн рублей) и « » (199 млн рублей).

Требование Лиги для новых участников – минимум 400 миллионов рублей на сезон. МБА в прошлом сезоне дебютировала в турнире.

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