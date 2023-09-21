Крис Миддлтон о словах Янниса про чемпионский состав «Бакс»: «Он просто хочет мотивировать всех нас»

Теги Милуоки НБА Крис Миддлтон Яннис Адетокумбо Баскетбол

Форвард «Милуоки» Крис Миддлтон прокомментировал слова лидера команды Янниса Адетокумбо о продолжении сотрудничества с клубом.

По словам грека, он останется в «Бакс», только если у команды будет чемпионский состав.

«Ничего необычного он не сказал. Меня это никак не затронуло. Сомневаюсь, что это как-то повлияет на нас и как на команду. Мне кажется, он говорил что-то такое почти каждый год, когда речь заходила о продлении контракта.

Мы хотим, чтобы он вернулся, тут тоже ничего нового. Но давайте снова это проговорим. Мы хотим, чтобы этот парень оставался в «Милуоки», потому что он является одним из лучших игроков в мире. Яннис – один из лучших игроков в истории клуба. Когда он говорит такие вещи, мне кажется, он просто хочет бросить вызов команде, организации, мотивировать нас и дальше бороться за победу в чемпионате», – заявил Миддлтон.

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2 комментария

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kiper88
Янис себе соломку стелет, потому что с таким составом уже ничего не выйграть
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Light Yagami
Еще бы его это затронуло. Полностью провалил "контрактный" год и всё равно продлился на хорошие деньги, потому что в Милуоки боятся стриггерить Янниса, который упорно ищет повод ливнуть оттуда.
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