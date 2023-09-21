Форвард «Милуоки» прокомментировал слова лидера команды о продолжении сотрудничества с клубом.

По словам грека, он останется в «Бакс», только если у команды будет чемпионский состав.

«Ничего необычного он не сказал. Меня это никак не затронуло. Сомневаюсь, что это как-то повлияет на нас и как на команду. Мне кажется, он говорил что-то такое почти каждый год, когда речь заходила о продлении контракта.

Мы хотим, чтобы он вернулся, тут тоже ничего нового. Но давайте снова это проговорим. Мы хотим, чтобы этот парень оставался в « », потому что он является одним из лучших игроков в мире. Яннис – один из лучших игроков в истории клуба. Когда он говорит такие вещи, мне кажется, он просто хочет бросить вызов команде, организации, мотивировать нас и дальше бороться за победу в чемпионате», – заявил Миддлтон.

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