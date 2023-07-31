«Валенсия» усилила состав Нэйтом Руверсом

« » объявила о переходе в команду форварда Нэйта Руверса (24 года, 211 см).

С американским баскетболистом подписан 3-летний контракт.

Руверс в минувшем сезоне играл за «Реджо-Эмилию». В матчах Серии А и Лиги чемпионов он в среднем набирал 9,5 очка, 4,2 подбора и 1,4 блок-шота, реализуя 42% 3-очковых.

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