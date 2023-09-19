«Енисей» объявил о переходе Артема Шлегеля

Теги переходы Енисей Йовица Арсич Единая лига ВТБ Руна Артем Шлегель Баскетбол

«Енисей» подписал контракт с форвардом Артемом Шлегелем (20 лет, 203 см).

Шлегель начинал заниматься баскетболом в спортшколе «Енисей». После 11 класса переехал в Москву, где два сезона выступал за молодежную команду «Руна-2».

В минувшем сезоне Шлегель принял участие в 43 встречах Единой молодежной лиги ВТБ, набирая в среднем по 6,7 очка, 4,3 подбора, 0,9 передачи и 1 перехват за 18 минут на паркете.

Главный тренер «Енисея» Йовица Арсич прокомментировал подписание.

«Артем – молодой игрок, который сразу показал свой потенциал в первую пару недель с нами. Мы верим, что он представляет собой яркое будущее красноярского баскетбола», – заявил Арсич.

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1 комментарий

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Daniil_Piter
Как считаете, заиграет на уровне основы?
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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