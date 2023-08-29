Йовица Арсич о подготовке «Енисея»: «Мы не в идеальных кондициях, но в гораздо лучшем состоянии, чем месяц назад»

Главный тренер « » Йовица Арсич подвел итоги первого этапа предсезонной подготовки в Красноярске и рассказал о задачах, которые будут решаться в товарищеских матчах.

Предсезонная подготовка «Енисея» продолжится в Турции, где красноярцы проведут серию товарищеских игр. Соперниками станут турецкие «Галатасарай», «Самсунспор» и «Антальяспор», а также российские «Зенит», «Руна» и «Уралмаш».

«Месяц назад мы приступили к работе, начиная с физических кондиций. На данный момент мы провели большую работу, однако команда пока не находится в оптимальном состоянии. Потому что у нас были доступны не все игроки, многие подъезжали в процессе. Поэтому мы не в идеальных кондициях, но мы в гораздо более лучшем состоянии, чем когда приступали к работе месяц назад.

Сейчас мы направляемся на сбор, где проведем товарищеские игры, которые покажут нам минусы, над которыми следует работать. И там уже у нас будет вся команда в сборе.

Нельзя сказать, что когда мы смотрим на предстоящие товарищеские матчи, мы смотрим на соперника, с которым будем встречаться. Главное – это смотреть на самих себя. Основное преимущество проведения товарищеских игр в ближайший месяц в том, что они помогут увидеть нам наши собственные плюсы и минусы, понять, кто лидер на площадке, коммуникацию между игроками. И сделать важные заметки для тренерского состава. Поэтому основная цель сбора, как я уже сказал, в том, чтобы наиграть команду, понять какие наши преимущества, где наши слабые стороны. Чтобы в дальнейшем, в чемпионате спрятать наши слабые стороны и усилить наши преимущества. Я уверен, что мы, как тренерский состав, так и болельщики, которые будут смотреть эти игры, смогут увидеть много нового», – заявил Арсич.

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