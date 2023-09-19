«Сарагоса» подписала Томаша Геле. Он призван заменить Боришу Симанича

Теги переходы чемпионат Испании Сарагоса Бориша Симанич Томаш Геле Баскетбол

«Сарагоса» подписала контракт с тяжелым форвардом Томашем Геле (30 лет, 206 см).

Геле призван заменить форварда сборной Сербии Боришу Симанича, который потерял почку в результате столкновения с оппонентом во время матча ЧМ-2023.

Контракт с Геле рассчитан на сезон-23/24, у клуба будет возможность расторгнуть сделку в декабре. Польский баскетболист ранее играл в Испании за «Ховентуд», «Тенерифе» и «Андорру».

В минувшем сезоне в составе «Меркезефенди» Геле набирал по 7,4 очка, 3,0 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в матчах чемпионата Турции.

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий