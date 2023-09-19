«Сарагоса» подписала Томаша Геле. Он призван заменить Боришу Симанича

« » подписала контракт с тяжелым форвардом Томашем Геле (30 лет, 206 см).

Геле призван заменить форварда сборной Сербии Боришу Симанича, который потерял почку в результате столкновения с оппонентом во время матча ЧМ-2023.

Контракт с Геле рассчитан на сезон-23/24, у клуба будет возможность расторгнуть сделку в декабре. Польский баскетболист ранее играл в Испании за «Ховентуд», «Тенерифе» и «Андорру».

В минувшем сезоне в составе «Меркезефенди» Геле набирал по 7,4 очка, 3,0 подбора и 1,1 передачи в среднем за игру в матчах чемпионата Турции.

Бриттни Грайнер после тюрьмы в РФ: выступала в поддержку заключенных, участвовала в Матче звезд и эпично провалилась с «Финиксом»

Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта