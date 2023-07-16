Джалил Окафор продолжит карьеру в испанской «Сарагосе»

Центровой Джалил Окафор (27 лет, 208 см) продолжит карьеру в испанской «Сарагосе», пишет журналистка Ольга Лоренте.

Сообщается, что стороны близки к подписанию контракта.

После обмена в 2021 году в «Бруклин» Окафор был отчислен на той же неделе. Полмесяца спустя был подписан «Атлантой», но также отчислен до начала регулярного чемпионата.

Затем Окафор выступал в чемпионате Китая, а в 2022 году права на него были приобретены командой G-лиги «Мехико-Сити Капитанес».

« » завершила регулярный сезон чемпионата Испании-2022/23 на 13-й строчке.

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