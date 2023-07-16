Джалил Окафор продолжит карьеру в испанской «Сарагосе»

Теги переходы НБА чемпионат Испании Сарагоса Джалил Окафор Баскетбол

Центровой Джалил Окафор (27 лет, 208 см) продолжит карьеру в испанской «Сарагосе», пишет журналистка Ольга Лоренте.

Сообщается, что стороны близки к подписанию контракта.

После обмена в 2021 году в «Бруклин» Окафор был отчислен на той же неделе. Полмесяца спустя был подписан «Атлантой», но также отчислен до начала регулярного чемпионата.

Затем Окафор выступал в чемпионате Китая, а в 2022 году права на него были приобретены командой G-лиги «Мехико-Сити Капитанес».

«Сарагоса» завершила регулярный сезон чемпионата Испании-2022/23 на 13-й строчке.

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5 комментариев

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DiffusedLight
Интересно с какими чувствами он вспоминает времена, когда он бросал майку Филы после драфта.
А может он ненавидит ЛАЛ за то, что его не выбрали. Думает, вот если бы попал в ЛАЛ, то попёрло бы.
Эх, а не так уж и давно это было
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Zero Zero
Помню, что в первом сезоне прилично наваливал, показывая неплохой потенциал в атаке, но был жутким единалом, да и в защите ужасен был. Впрочем, в той танкующей Филе и Ротен по 20 очков набирал.
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silentK
Давно была пора ему в Европу податься. Еще может пошуметь.
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evgen98
Ответ DiffusedLight
Интересно с какими чувствами он вспоминает времена, когда он бросал майку Филы после драфта. А может он ненавидит ЛАЛ за то, что его не выбрали. Думает, вот если бы попал в ЛАЛ, то попёрло бы. Эх, а не так уж и давно это было
Во-первых - не бросал он майку демонстративно - раздули из мухи слона. Во-вторых - вспоминает те времена с самыми прекрасными чувствами, потому-что дальнейшая его карьера резко пошла вниз.
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evgen98
Ответ Zero Zero
Помню, что в первом сезоне прилично наваливал, показывая неплохой потенциал в атаке, но был жутким единалом, да и в защите ужасен был. Впрочем, в той танкующей Филе и Ротен по 20 очков набирал.
Казалось, это король игры в посте, но защита для центра в НБА принципиально важна, поэтому сейчас и путешествует по китаям, да европам.
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