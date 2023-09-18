Иман Шамперт развелся с супругой после 7 лет брака
Теяна Тэйлор, жена бывшего игрока НБА Имана Шамперта, на своей странице в соцсети объявила о разводе. Пара рассталась после семи лет брака.
«Мы по-прежнему лучшие друзья, прекрасные деловые партнеры и одна сплоченная команда, когда речь заходит о совместном воспитании наших двух прекрасных детей», – написала Тэйлор.
У пары есть две дочери семи и трех лет.
Последний раз Шамперт выходил на паркет в НБА в 2021 году.
Что ваша любимая команда НБА делала этим летом. Запад
Что такое «Ментальность Мамбы»? Бескомпромиссная философия, а не титулы является главным наследием Брайанта
Самый красивый спорт года – огненный (да-да!) баскетбол в Белграде. С легальными файерами и фейерверками
Мало ли кто не знает....