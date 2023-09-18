Иман Шамперт развелся с супругой после 7 лет брака

Теги светская хроника НБА Иман Шамперт Баскетбол

Теяна Тэйлор, жена бывшего игрока НБА Имана Шамперта, на своей странице в соцсети объявила о разводе. Пара рассталась после семи лет брака.

«Мы по-прежнему лучшие друзья, прекрасные деловые партнеры и одна сплоченная команда, когда речь заходит о совместном воспитании наших двух прекрасных детей», – написала Тэйлор.

У пары есть две дочери семи и трех лет.

Последний раз Шамперт выходил на паркет в НБА в 2021 году.

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1 комментарий

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Dzmitry Lavysh
https://www.youtube.com/watch?v=IxGvm6btP1A
Мало ли кто не знает....
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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