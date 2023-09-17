Яннис Адетокумбо в третий раз стал отцом. Девочку назвали Евой Брук
Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо и его невеста Мэрайя Риддлсприггер в объявили в социальных сетях, что у них родилась девочка.
Пара назвала свою дочь Евой Брук. Она стала их третьим ребенком после сыновей Лиама (3 года) и Маверика (2 года).
«Добро пожаловать домой, Ева Брук Адетокумбо 🤍 Папина дочка и братьев младшая сестренка 👦🏽👦🏽👧🏽», – написал отец, приложив фото.
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