Яннис Адетокумбо в третий раз стал отцом. Девочку назвали Евой Брук

Теги светская хроника Милуоки НБА фото Яннис Адетокумбо Баскетбол

Суперзвезда «Милуоки» Яннис Адетокумбо и его невеста Мэрайя Риддлсприггер в объявили в социальных сетях, что у них родилась девочка.

Пара назвала свою дочь Евой Брук. Она стала их третьим ребенком после сыновей Лиама (3 года) и Маверика (2 года).

«Добро пожаловать домой, Ева Брук Адетокумбо 🤍 Папина дочка и братьев младшая сестренка 👦🏽👦🏽👧🏽», – написал отец, приложив фото.

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4 комментария

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quznez
Яннис верит в сглаз?
+3
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Алиби
Сыновья 2х и 3х лет? На вид старший уже в школу ходит)
+1
0
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matush
Ева Брук!
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Сергей Пузанков
Невеста с тремя детьми - это, конечно, прекрасно. По крайней мере когда они наконец распишутся ни одна собака не тявкнет, что это по залёту.
0
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