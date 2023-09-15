Кайри Ирвинг: «Воспитывайте своих детей так, чтобы на них производили впечатление доброта, преданность и скромность, а не только богатство, имущество и власть»
Разыгрывающий «Далласа» Кайри Ирвинг на своей странице в сосцети оставил напутственное послание общественности.
«Воспитывайте своих детей так, чтобы на них производили впечатление доброта, преданность и скромность, а не только богатство, имущество и власть», – гласит надпись на картинке, опубликованной Ирвингом.
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А так этот перепост "умных мыслей" очередное свидетельство ограниченности Ирвинга. Таким обычно страдают недалёкие люди. У мема с пацанскими цитатами ноги оттуда и растут. Читал бы книги хоть в межсезонье. Хотя бы конспирологические — было бы в разы интереснее (сам как фанат конспирологии говорю).