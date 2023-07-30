Джарен Джексон-младший: «Нет большей мотивации, чем то, как «Гризлис» завершили прошлый сезон»
Тяжелый форвард «Мемфиса» Джарен Джексон-младший заявил, что неудача команды в прошлом сезоне является для него достаточной мотивацией в межсезонье.
«Нет большей мотивации, чем то, как мы завершили прошлый сезон.
Это момент, который запомнится навсегда и из которого нужно извлечь правильный урок. В противном случае это не имеет смысла и не имеет значения», — сказал Джексон-младший в интервью ABC24 Memphis.
«Гризлис» закончили регулярный чемпионат на втором месте в Западной конференции, но вылетели уже в первом раунде плей-офф, проиграв «Лейкерс» (2-4).
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