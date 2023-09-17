АЕК подписал Алфиса Пилавиоса

сообщает о подписании соглашения с легким форвардом Алфисом Пилавиосом (23 года, 198 см).

Баскетболист подписал контракт до конца сезона.

Последние два года Пилавиос выступал за греческий «Лаврион», проводя в среднем 7:08 минуты на паркете в 29 матчах.

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