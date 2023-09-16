«Локомотив-Кубань» разгромил «Самару» в финале Kuban Cup, «Руна» обыграла «Парму» в матче за 3-е место

В Краснодаре сегодня завершился Kuban Cup.

Краснодарский « » разгромил «Самару» в финале, московская «Руна» обыграла пермскую «Парму» в матче за 3-е место.

Kuban Cup

Краснодар

Финал

Локомотив-Кубань – – 94:68 (24:12, 36:16, 22:17, 12:23)

ЛОКО: Барфорд (14 очков), Уайт (13), Щербенев (9 + 7 передач), Мартюк (7 + 10 подборов + 3 перехвата), Узинский (2) – старт; Акун-Перселл (18), Квитковских (8), Темиров (7), Елатонцев (7), Емченко (6), Близнюк (3), Шуховцов.

САМАРА: Томпсон (12 очков), Ребич (11), Роберсон (8 + 5 подборов), Гудумак (8), Хоукинс (2) – старт; Далтон (12 + 5 подборов), Кулагин (7), Платонов (6 + 3 перехвата), Зверев (2).

Матч за 3-е место

– Парма – 86:81 (17:20, 28:20, 21:20, 20:21)

РУНА: Походяев (21 + 5 подборов + 3 перехвата), Раданов (15), Тайус, Морган (оба – 13).

ПАРМА: Брайс (27 + 6 подборов), Риз (11 + 6 передач), Соломон (11 + 6 подборов).

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