Товарищеские матчи. «Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу», «Уралмаш» взял верх над «Енисеем»

Теги результаты товарищеские матчи Локомотив-Кубань Енисей ТЕМП-СУМЗ-УГМК Тофаш МБА Уралмаш Баскетбол

Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону. 

В рамках товарищеских матчей «Локомотив-Кубань» уступил «Тофашу», «Уралмаш» взял верх над «Енисеем», МБА справилась с «Темп-СУМЗ-УГМК».

Товарищеские матчи

Енисей Красноярск – Уралмаш Екатеринбург – 65:77 (16:21, 13:16, 19:20, 17:20)

ЕНИСЕЙБелянков (14), Хопкинс (10 + 8 подборов), Рэтан-Мэйс (9 + 6 подборов),
Бич (7 + 8 подборов).

Тофаш Турция – Локомотив-Кубань Россия – 69:66 (21:17, 12:22, 18:13, 18:14)

МБАТемп-СУМЗ-УГМК – 91:80 (25:21, 22:20, 25:20, 19:19)

МБА: Лопатин (19), Минченко (14 + 7 подборов), Касаткин (11 очков + 5 передач + 7 подборов), Шейко (11), Якушин (10), Коновалов (9), Барашков (6), Хоменко (5), Савченко (4), Клюев (2), Трушкин (0 + 5 подборов), Аксенов. 

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