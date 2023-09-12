Товарищеские матчи. «Парма» разгромила «Химки», МБА была сильнее «Минска»

Теги результаты товарищеские матчи Химки Минск Парма-Пари МБА Баскетбол

Российские клубы продолжают подготовку к новому сезону. 

В рамках товарищеских матчей «Парма» разгромила «Химки», МБА оказалась сильнее «Минска».

Товарищеские матчи

Парма – Химки – 100:66 (24:17, 25:16, 24:15, 27:18)

ПАРМА: Перевалов (20), Соломон (16 + 6 передач), Риз (11 + 7 передач + 3 перехвата + 5 подборов), Тучков (11+ 6 передач), Халтурин (10 + 8 подборов).

МБА – Минск – 89:71

МБА: Лопатин (23 + 6 подборов), Барашков (19), Якушин (18 + 6 передач + 7 подборов), Минченко (10 + 7 подборов), Трушкин (4 + 6 передач + 6 подборов), Шейко (4), Хоменко (3), Касаткин (2), Клюев (2), Коновалов (2), Аксенов (2), Савченко.

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