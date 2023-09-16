ЦСКА обыграл «Анадолу Эфес» и стал победителем турнира Nirvana Basketball Weeks

Московский ЦСКА обыграл турецкий «Анадолу Эфес» и стал победителем предсезонного турнира Nirvana Basketball Weeks.

Nirvana Basketball Weeks

Анталья, Турция

Анадолу Эфес Турция – ЦСКА – 60:88 (13:26, 19:23, 14:21, 14:18)

: Ларкин (2), Томпсон (3), Османи (6), Йилмаз (3 + 6 передач), Жижич (16 + 8 подборов) – старт; Бобуа (5), Брайант (17), Тунджа (4), Демирель (2), Йилдизли (0), Пляйс (5 подборов), Уиллис (2).

ЦСКА: Уэйр (18 + 5 передач), Джекири (2), Ухов (5 + 5 подборов), Руженцев (13), Антонов (7) – старт; Михайловский (3), Астапкович (8), Жан-Шарль (10), Карданахишвили (6 + 5 подборов), М’Бай (8), Гафуров (2), Курбанов (6).

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович после победы отметил, что это «пусть и небольшой, но все же трофей, который добавляет настроения в подготовке к новому сезону».

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