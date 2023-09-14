«Валенсия» выкупила контракт Стефана Йовича у «Сарагосы» за 250 000 евро

« » выкупила контракт разыгрывающего сборной Сербии и «Сарагосы» (32 года, 198 см), информирует испанское издание Encestando.

Байаут серба составил 250 000 евро. Сообщается, что « » уже приступила к поиску нового игрока.

На прошедшем чемпионате мира Йович набирал 5,9 очка, 5,6 передачи, 2,0 подбора и 1,1 перехвата в среднем за матч.

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