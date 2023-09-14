«Атланта» отказалась включать Кобе Бафкина в пакет активов по обмену Паскаля Сиакама

«Атланта» не смогла провести с «Торонто» обмен Паскаля Сиакама из-за нежелания расставаться с молодым игроком Кобе Бафкином, выбранным под 15-м номером на драфте этого года.

Как пишет HoopsHype, пакет активов «Хоукс» строился вокруг Де’Андре Хантера, Эй Джей Гриффина и драфт-компенсации.

Главный тренер команды Куин Снайдер верит в талант бывшего защитника «Мичигана», который набирал в среднем 19,3 очка при 51,9% реализации с игры и 45% попаданий из-за дуги в последних восьми матчах за университет.

В Летней лиге показатели Бафкина составили 14 очков, 3,6 передачи и 3,2 подбора при 33% с игры и 14% трехочковых за 27,1 минуты на паркете.

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