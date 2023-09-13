Майка Джеймса отчислили из «Загреба» в 2012 году за то, что он засыпал во время разбора видео

Форвард «Галатасарая» в интервью Basketball Sphere рассказал, как в 2012 году американского защитника отчислили из « » всего через четыре месяца после подписания контракта.

«Это был его первый сезон в Европе. Тренером был Даниэль Юсуп. Через один или два месяца в команде Майк Джеймс был шокирован разнообразием тренировок и манерой игры в Европе.

То ли из-за общения с родственниками в Америке, то ли из-за видеоигр или вечеринок, но во время разбора видео он два или три раза засыпал, что сильно оскорбило Юсупа.

Его отчислили за то, что он несколько раз засыпал во время разбора видео. Тот же Майк Джеймс, которого отчислили из «Загреба», через несколько лет играл в «Панатинаикосе», а затем в НБА. В итоге у него сложилась одна из лучших карьер в Европе, но начало карьеры было очень трудным», – рассказал Халилович.

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