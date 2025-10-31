Брэдли Бил готов вернуться на паркет в матче с «Новым Орлеаном»

Защитник «Клипперс» сможет помочь команде в ближайшем матче.

Бил разобрался с проблемами со спиной, из-за которых он пропустил 2 из 4 матчей «Клипперс » в новом сезоне. «Лос-Анджелес» имеет результат 2-2 и в ночь на 1 ноября сыграет с «Пеликанс».

В двух проведенных матчах 32-летний Бил набирал в среднем 5,5 очка и 1 передачу.