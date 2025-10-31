1

Брэдли Бил готов вернуться на паркет в матче с «Новым Орлеаном»

Защитник «Клипперс» сможет помочь команде в ближайшем матче.

Бил разобрался с проблемами со спиной, из-за которых он пропустил 2 из 4 матчей «Клипперс» в новом сезоне. «Лос-Анджелес» имеет результат 2-2 и в ночь на 1 ноября сыграет с «Пеликанс».

В двух проведенных матчах 32-летний Бил набирал в среднем 5,5 очка и 1 передачу.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: страница журналиста Ло Мюррэя в соцсети Bluesky
logoКлипперс
logoБрэдли Бил
logoНБА
logoНовый Орлеан
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Джеймс Харден: «Кавай – действительно выдающийся талант. Такие встречаются раз в поколение»
27 октября, 16:03
Кавай Ленард повалился на паркет, пытаясь спровоцировать фол
27 октября, 07:03Видео
Брэдли Бил: «Такое ощущение, будто я в «Клипперс» уже несколько лет»
26 октября, 16:20
Главные новости
«Лихорадочно пытался понять, что мы будем делать». Док Риверс сам в последний момент узнал, что Яннис Адетокумбо не будет играть против «Уорриорс»
11 минут назад
Виктор Вембаньяма: «Никто из нас не доживет до дня, когда через меня будут забивать больше данков, чем я блокирую»
45 минут назад
Стив Керр: «Грегг Попович определенно был пионером в отношении распределения нагрузки»
сегодня, 11:26
Данки Бэма Адебайо через Виктора Вембаньяму и Уэнделла Картера через Райана Колкбреннера стали лучшими моментами игрового дня НБА
сегодня, 10:52Видео
Джарретт Аллен сломал палец руки, участие в ближайшей игре под вопросом
сегодня, 09:57
«Да он даже не страшный». Егор Дёмин разгадал розыгрыш с пауком в коробке
сегодня, 09:05Видео
НБА. 27 очков и 18 подборов Вембаньямы помогли «Сан-Антонио» впервые в истории клуба стартовать с 5-0, «Милуоки» победил «Голден Стэйт» благодаря 32 очкам Роллинза и другие результаты
сегодня, 08:15
«Црвена Звезда» посвятила Николе Топичу победу над «Маккаби»
сегодня, 08:14
«Реал» и «Барселона» склоняются к переходу в Лигу чемпионов в следующем сезоне (Gazzetta)
сегодня, 07:53
Майлз Тернер о треш-токе Халибертона: «Тайриз знает, что он защищен. Он не будет нести ту же самую чушь, если вы окажетесь посреди улицы»
сегодня, 07:14
Ко всем новостям
Последние новости
«Пари НН» расстался с Шейном Гэтлингом
33 минуты назадФото
Леброн Джеймс анонсировал детскую книгу, посвященную Хэллоуину
сегодня, 09:38
Райан Роллинз прибыл на 32-очковую игру против «Голден Стэйт» в костюме Блэйда
сегодня, 09:21Фото
Адриатическая лига. «Мега» встретится с «Илирией»
сегодня, 08:53
Чемпионат Франции. «Сен-Кантен» примет «Нантер»
сегодня, 08:47
Чемпионат Турции. «Эсенлер Эрокспор» встретится с «Тофашем»
сегодня, 08:40
Евролига. «Хапоэль» сыграет с «Олимпиакосом», «Монако» примет «Панатинаикос» и другие матчи
сегодня, 08:32
Стефен Карри случайно попал мячом по голове Дрэймонду Грину, форварду потребовалась замена
сегодня, 07:37Видео
Адриатическая лига. «Студентски центар» обыграл КРКА
вчера, 20:59
Владислав Коновалов о матче с МБА-МАИ: «Это лучшая реклама российского баскетбола!»
вчера, 19:19