Новак Джокович обратился к сборной Сербии: «Вся страна гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы – баскетбольная нация и всегда ей были»

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» в преддверии финала чемпионата мира по баскетболу между Сербией и Германией выступил с обращением к родной национальной команде.

«Парни, хорошего воскресенья, хорошего финала чемпионата мира. Вся Сербия гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы – баскетбольная нация и всегда ей были. Поддерживаем вас, я поддерживаю вас.

Наверное, с утра встану посмотреть матч, если получится. Может, хотя бы последние четверти, а затем начну готовиться к своей встрече. Надеюсь, Сербия сегодня заберет 2 из 2.

Что бы ни случилось, мне очень приятно видеть невероятный командный дух, стойкость и борьбу за национальный флаг и наш народ, что вы показывали на протяжении всего турнира», – сказал Джокович, завершив обращение словами напутствия на сербском языке.

Сегодня серб встретится с Даниилом Медведевым в финале US Open.

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