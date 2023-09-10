Новак Джокович обратился к сборной Сербии: «Вся страна гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы – баскетбольная нация и всегда ей были»

Теги Новак Джокович сборная Германии сборная Сербии ATP Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

23-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович в преддверии финала чемпионата мира по баскетболу между Сербией и Германией выступил с обращением к родной национальной команде.

«Парни, хорошего воскресенья, хорошего финала чемпионата мира. Вся Сербия гордится тем, чего вам удалось добиться. Мы – баскетбольная нация и всегда ей были. Поддерживаем вас, я поддерживаю вас.

Наверное, с утра встану посмотреть матч, если получится. Может, хотя бы последние четверти, а затем начну готовиться к своей встрече. Надеюсь, Сербия сегодня заберет 2 из 2.

Что бы ни случилось, мне очень приятно видеть невероятный командный дух, стойкость и борьбу за национальный флаг и наш народ, что вы показывали на протяжении всего турнира», – сказал Джокович, завершив обращение словами напутствия на сербском языке.

Сегодня серб встретится с Даниилом Медведевым в финале US Open.

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5 комментариев

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goga70
Буду сегодня болеть за сербов. Финал Сербия - Германия, более, чем неожиданен.
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Allex_38rus
Аминь, брат! Вперед, Сербия 🇷🇸!
+9
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Dikki Shelton
У Сербии действительно сильная баскетбольная команда. С этим не поспоришь. Скорее всего они возьмут титул.
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Павел павел
За Сербию . вода в Саве холодная. а кровь у сербов горячая. вперед братья!
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murzzzzzilka
Надеюсь, Сербия сегодня выиграет только один трофей. Баскетбольный:))
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