Новак Джокович: «Осознаю, что на данном этапе карьеры выход в финал «Шлема» почти как подарок, который не нужно воспринимать как должное»

23-кратный чемпион «Больших шлемов» Новак Джокович ответил, что для него значит возможность стать самым возрастным чемпионом US Open.

«Когда тебе 36, каждый финал «Большого шлема» может стать последним. Так что я невероятно ценю возможность выиграть еще один «Шлем» – может, даже больше, чем 10 лет назад, потому что тогда мне казалось, что впереди у меня много лет. Я не знаю, сколько еще буду выступать, сколько еще впереди лет, когда я смогу сыграть на всех четырех «Шлемах».

Так что, конечно, я держу это в голове. Но постараюсь подойти к воскресному матчу как к любому другому и с намерением победить. Соперник в хорошей форме, но и я тоже, так что перспективы хорошие».

Также он высказался о возможности сравняться по количеству «Шлемов» с Маргарет Корт.

«Не могу сказать, что число 24 имеет какое-то особенное значение. Как я сказал в ответе на предыдущий вопрос, я осознаю, что на данном этапе карьеры выход в финал «Шлема» почти как подарок, который не нужно воспринимать как должное. Я должен постараться извлечь максимум пользы.

Я был очень близок к тому, чтобы выиграть 24-й «Шлем» в Лондоне, но проиграл сопернику, который был лучше меня в пяти сетах.

Каждый финал турнира «Большого шлема» – очередная заявка на попадание в историю, и я этим горжусь. Но опять-таки, у меня не так много времени, чтобы это обдумывать, да я и не разрешаю себе это делать. В этом плане я не слишком много думаю об истории. Когда это происходило в прошлом – например, в финале US Open-2021 – меня переполняли эмоции от осознания этого события и своей возможности, и я сыграл ниже своих возможностей.

Не хочу, чтобы это повторилось, поэтому постараюсь сконцентрироваться на том, что необходимо сделать, на тактической подготовке».

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