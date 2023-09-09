Маркиз Науэлл: «Несколько раз стану чемпионом НБА и MVP финальной серии»
Разыгрывающий «Торонто» Маркиз Науэлл не стал скрывать, что у него большие ожидания от карьеры в НБА.
«Я очень рад и признателен в связи с тем, что несколько раз стану чемпионом НБА и MVP финальной серии», – написал Науэлл в соцсетях.
23-летний Науэлл не был выбран на драфте этого года, после чего заключил двусторонний контракт с «Рэпторс».
США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только
А на деле…