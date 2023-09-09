Маркиз Науэлл: «Несколько раз стану чемпионом НБА и MVP финальной серии»

Теги Торонто НБА соцсети Маркиз Науэлл Баскетбол

Разыгрывающий «Торонто» Маркиз Науэлл не стал скрывать, что у него большие ожидания от карьеры в НБА.

«Я очень рад и признателен в связи с тем, что несколько раз стану чемпионом НБА и MVP финальной серии», – написал Науэлл в соцсетях.

23-летний Науэлл не был выбран на драфте этого года, после чего заключил двусторонний контракт с «Рэпторс».

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
osipovdmitry
На словах ты Лев Толстой,
А на деле…
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kemlo
Но потом ты проснёшься...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий