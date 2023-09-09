Разыгрывающий « » Маркиз Науэлл не стал скрывать, что у него большие ожидания от карьеры в .

«Я очень рад и признателен в связи с тем, что несколько раз стану чемпионом НБА и MVP финальной серии», – написал Науэлл в соцсетях.

23-летний Науэлл не был выбран на драфте этого года, после чего заключил двусторонний контракт с «Рэпторс».

США мимо финала ЧМ, Канада тоже. Европейский баскетбол гораздо умнее, но не только