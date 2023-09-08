«Распишись на моей бутылке для воды». Тайлер Хирро дал автограф счастливому юному болельщику

Теги НБА видео болельщики Тайлер Хирро Баскетбол

Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро раздавал автографы подрастающему поколению, когда юному фанату лучшего «шестого»-2022 пришла идея получить роспись на своей бутылке для воды.

«Подпиши мою бутылку для воды», – прокричал мальчик, прыгая от счастья.

Хирро не мог отказать.

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