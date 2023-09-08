«Распишись на моей бутылке для воды». Тайлер Хирро дал автограф счастливому юному болельщику
Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро раздавал автографы подрастающему поколению, когда юному фанату лучшего «шестого»-2022 пришла идея получить роспись на своей бутылке для воды.
«Подпиши мою бутылку для воды», – прокричал мальчик, прыгая от счастья.
Хирро не мог отказать.
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