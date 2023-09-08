Жорди Фернандес после поражения от Сербии: «Судьи никогда не будут в центре нашего внимания. В воскресенье мы выложимся на максимум»

Главный тренер сборной Канады Жорди Фернандес после поражения от Сербии (86:95) признался, что не считает правильным акцентировать внимание на действиях судей в матчах.

Журналисты представили Фернандесу информацию, что сегодня за 3 четверти сборная Канады совершила больше фолов, чем в каждом предыдущем матче чемпионата мира.

«Это отличная статистика.

Мы, как тренеры, всегда говорим, что нужно защищаться и не уступать физически, не совершая фолов. Сегодня, видимо, мы этого не сделали.

Конечно, не мне судить о действиях арбитров, но наши парни продолжали бороться. В третьей четверти мы могли довести отрыв до семи очков, и мы были близки к тому, чтобы сделать рывок, но остались на месте.

На этом мы и сосредоточимся. Судьи никогда не будут в центре нашего внимания. В воскресенье мы выложимся на максимум», – сказал Фернандес.

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