Ар Джей Барретт о чемпионате мира: «Непривычный опыт, я был сбит с толку»

Форвард сборной Канады и «Никс» рассказал, как для него прошел чемпионат мира-2023.

Баскетболист ответил на вопрос о том, поможет ли опыт выступления на ЧМ в первом в истории внутрисезонном турнире.

«Непривычный опыт, я был сбит с толку. Даже не знаю. Тренеры отлично потрудились и объяснили все, что нам надо делать. Но для игроков, особенно вроде меня – это был первый раз на чемпионате мира – многое приходилось изучать прямо на ходу.

Внутрисезонный турнир будет примерно таким же, наверное. Это будет первый такой турнир, интересно, как все пройдет», – заявил Барретт.

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