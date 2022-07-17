«Юта» назначит Джейсона Терри ассистентом

«Юта» назначит на должность ассистента главного тренера, сообщает инсайдер НБА Шэмс Чарания.

44-летний Терри в сезоне-2021/22 возглавлял команду G-лиги «Гранд-Рапидс».

Ранее этим летом специалист прошел собеседовании на должность главного тренера «Джаз», но клуб отдал предпочтение Уиллу Харди.

Терри является чемпионом НБА 2011 года в составе . Защитник провел в лиге 19 сезонов (1999-2018) и был признан лучшим запасным игроком в 2009 году.

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