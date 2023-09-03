Тайлер Эннис стал игроком «Наполи»

Итальянский « » объявил о подписании однолетнего контракта с бывшим разыгрывающим «Лейкерс» (29 лет, 191 см).

Прошлый сезон канадский защитник провел за « », набирая 13,9 очка, 4,3 подбора, 4,6 передачи и 1,5 перехвата в среднем за матч. Ранее Эннис играл также за «Тюрк Телеком» и «Фенербахче».

Эннис выступал в НБА на протяжении четырех сезонов (2014-2018) и провел суммарно 186 матчей за «Лейкерс», «Хьюстон», «Милуоки» и «Финикс».

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