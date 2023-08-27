«Наполи» ведет переговоры с Дэмиэном Дотсоном
Итальянский «Наполи» ведет переговоры с бывшим игроком НБА Дэмиэном Дотсоном (29 лет, 196 см).
Американский атакующий защитник провел прошлый сезон за «Газиантеп», набирая в чемпионате Турции 14,9 очка, 4,1 подбора и 3,0 передачи в среднем за матч.
Дотсон провел в НБА пять сезонов (2017-2022), выступая за «Нью-Йорк» и «Кливленд».
Ранее сообщалось об интересе к Дотсону со стороны сербской «Црвены Звезды».
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