Деннис Родман едва сдержал слезы после участия в реслинг-шоу в Чикаго: «Слава Богу, что они полюбили парня, который работал, не покладая рук»

Теги Чикаго НБА Деннис Родман Баскетбол

Член Зала славы Деннис Родман примет участие в реслинг-шоу на арене «Чикаго», в составе которого он брал три из пяти своих чемпионских титулов НБА.

Возвращение 62-летнего Родмана в реслинг и на арену «United Center» состоялось в эту субботу.

После мероприятия легендарный баскетболист эмоционально отреагировал на возвращение в Чикаго впервые за 13 лет.

«Это потрясающе, Чикаго всегда любил меня. Это так трогательно, потому что они меня так любят. Не могу говорить... Тринадцать лет прошло [с тех пор, как я был здесь], а меня так любят.

Я очень уважаю этих людей. Слава Богу, что они полюбили парня, который работал, не покладая рук. И я надеюсь, что город Чикаго будет любить меня так же сильно, как я люблю их», – сказал Родман, еле сдерживая слезы.

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3 комментария

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Daff Rogers
Ответ Roman Boroveev
Это он работал? В моих глазах он не вылезал из клубов ночами, Хардену на зависть.
А быть лучшим подбирающим лиги в течение нескольких сезонов, при это не обладая длинными руками и огромным ростом - это так, случайно получалось как-то.
+18
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PredatorMax
Ответ Roman Boroveev
Это он работал? В моих глазах он не вылезал из клубов ночами, Хардену на зависть.
Червяк пахал так, как никому в современной НБА и не снилось. Не обладая выдающимися физическими данными, он полностью сделал себя сам. Лучший подбирающий своей эпохи и элитный игрок защиты, способный закрыть даже праймового Шака. Или ты думаешь, что это все взялось из ниоткуда по мановению волшебной палочки?
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