Деннис Родман едва сдержал слезы после участия в реслинг-шоу в Чикаго: «Слава Богу, что они полюбили парня, который работал, не покладая рук»

Член Зала славы примет участие в реслинг-шоу на арене «Чикаго», в составе которого он брал три из пяти своих чемпионских титулов .

Возвращение 62-летнего Родмана в реслинг и на арену «United Center» состоялось в эту субботу.

После мероприятия легендарный баскетболист эмоционально отреагировал на возвращение в впервые за 13 лет.

«Это потрясающе, Чикаго всегда любил меня. Это так трогательно, потому что они меня так любят. Не могу говорить... Тринадцать лет прошло [с тех пор, как я был здесь], а меня так любят.

Я очень уважаю этих людей. Слава Богу, что они полюбили парня, который работал, не покладая рук. И я надеюсь, что город Чикаго будет любить меня так же сильно, как я люблю их», – сказал Родман, еле сдерживая слезы.

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