Джузеппе Поэта перед матчем с Пуэрто-Рико: «Надо остановить Тремонта Уотерса»

Теги сборная Италии сборная Пуэрто-Рико Джузеппе Поэта Чемпионат мира по баскетболу 2023 Тремонт Уотерс Джордан Ховард Баскетбол

Ассистент главного тренера сборной Италии Джузеппе Поэта поделился стратегией команды на решающий матч второго раунда чемпионата мира-2023 против Пуэрто-Рико.

«Надо остановить Тремонта Уотерса, который в матче с Доминиканской Республикой принес почти 60 очков: своими очками и результативными передачами.

Он и [Джордан] Ховард, безусловно, самые талантливые игроки, способные зажечь на паркете. Разгоняют атаку и много очков приносят из-за дуги. Нам нужно очень постараться, а также забыть о товарищеской игре в Равенне», – сказал Поэта.

13 августа итальянцы обыграли Пуэрто-Рико с разницей «+33».

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