Джузеппе Поэта перед матчем с Пуэрто-Рико: «Надо остановить Тремонта Уотерса»

Ассистент главного тренера сборной Италии Джузеппе Поэта поделился стратегией команды на решающий матч второго раунда чемпионата мира-2023 против Пуэрто-Рико.

«Надо остановить , который в матче с Доминиканской Республикой принес почти 60 очков: своими очками и результативными передачами.

Он и [Джордан] Ховард, безусловно, самые талантливые игроки, способные зажечь на паркете. Разгоняют атаку и много очков приносят из-за дуги. Нам нужно очень постараться, а также забыть о товарищеской игре в Равенне», – сказал Поэта.

13 августа итальянцы обыграли Пуэрто-Рико с разницей «+33».

«Это моя ошибка, что я не поехал в сборную». Никита Михайловский вспоминает время в Австралии

До сезона НБА еще два месяца. Но вот команды, которые хочется увидеть уже сейчас

Провал Франции, трехочковая феерия от Латвии, баскетбольная экзотика. 11 впечатлений после первого этапа ЧМ