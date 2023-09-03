Инсайдер SNY Иан Бегли поделился деталями предстоящих контрактных переговоров « » с атакующим защитником Иммануэлом Куикли, который вступает в свой четвертый сезон в Лиге.

« имеет право на продление контракта новичка. Срок достижения соглашения истекает 24 октября – за день до начала регулярного сезона.

Традиционно переговоры с игроками, находящимися в ситуации Куикли (игроки середины-конца первого раунда драфта и сыгравшие достаточно хорошо, чтобы заслужить значительное продление контракта), начинают активно вестись перед началом тренировочного лагеря. Команды, как правило, не хотят, чтобы эти молодые, важные для них игроки были недовольны, когда они приезжают на сборы.

Через несколько недель мы узнаем, смогут ли «Никс» и Куикли достичь соглашения о продлении контракта. Я буду несколько удивлен, если им не удастся договориться.

А Куикли провел невероятный сезон. Поэтому он должен рассчитывать на значительное продление контракта, и у «Никс» есть ресурсы, чтобы предложить ему такое продление», – пишет инсайдер.

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