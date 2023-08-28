Кабо-Верде – самая маленькая страна, которая когда-либо квалифицировалась на ЧМ. Население составляет около 600 000 человек.

Сегодня сборная Кабо-Верде одержала первую победу в истории, одолев Венесуэлу – 85:71.

В составе Кабо-Верде центровой «Реала» набрал 6 очков, 14 подборов, 3 передачи и 2 блок-шота. За 30 минут он реализовал 1 из 4 с игры.

Кабо-Верде с результатом 1-1 претендует на выход в плей-офф, команде предстоит сыграть со Словенией в заключительном матче группового этапа.

🌴 Кабо-Верде – самая крохотная страна на ЧМ по баскетболу. Все настолько скромно, что команда ищет деньги на поездку