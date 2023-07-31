МБА договорилась о новом контракте с Владиславом Шараповым

сохранит центрового (23 года, 201 см), с которым договорилась о новом контракте.

Как сообщает телеграм-канал «Свободный агент», Шарапов, вероятно, будет тренироваться и получать игровую практику в команде Суперлиги. Но если в его услугах заинтересуется тренерский штаб Василия Карасева, то игрока поднимут в основу.

В сезоне-22/23 Владислав сыграл в 17 матчах лиги ВТБ, в среднем набирая 2,6 очка и 2,0 подбора за 8,5 минуты на паркете.

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