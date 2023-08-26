Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе стал новым членом Зала славы ФИБА

Олимпийский чемпион в составе сборной СССР Зураб Саканделидзе введен в Зал славы .

Саканделидзе выиграл золото Олимпийских игр 1972 года в Мюнхене, также он становился бронзовым призером Игр‑1968, чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

Прославленный баскетболист скончался в возрасте 58 лет в 2004 году.

Вместе с Саканделидзе новыми членами Зала славы стали восьмикратный участник Матча звезд НБА Яо Мин (Китай), двукратная олимпийская чемпионка Катрина Макклейн (США), призеры Олимпийских Игр Пенни Тэйлор (Австралия), Вламир Маркес (Бразилия), призеры чемпионатов мира (Испания) и Карлос Лойсага (Филиппины).

Также Зал славы пополнили игроки Юко Ога (Япония), Сонни Хендраван (Индонезия) и Анджело Монтейро дос Сантос Викториано (Ангола).

Два новых тренера в Зале славы – Валери Гарнье (Италия) и Алессандро Гамба (Италия).

Церемония введения в Зал славы состоялась на этой неделе после завершения конгресса ФИБА в Маниле.

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