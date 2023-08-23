Генсек РФБ Наталья Водопьянова приняла участие в конгрессе ФИБА

Теги Наталья Водопьянова Яо Мин ФИБА РФБ Сауд Али Аль Тани Баскетбол

Генеральный секретарь РФБ Наталья Водопьянова приняла участие в международном выборном конгрессе ФИБА, который проходит в Маниле (Филиппины) 23-24 августа.

На конгрессе был избран новый президент ФИБА и утвержден новый состав Центрального бюро, который, в свою очередь, назначит генерального секретаря ФИБА и членов комиссий ФИБА.

Президентом Международной федерации баскетбола ФИБА в период с 2023 до 2027 года избран Шейх Сауд Бин Али Аль-Тани (Катар). Казначеем назначен Инго Вайс (Германия). В состав Центрального бюро вошли: Кэрол Каллан (США), Ямил Алехандро Букеле Перес (Сальвадор), Юзи Ричардс (Виргинские острова), Юко Мицуя (Япония), Яо Мин (Китай), Кармен Токала (Румыния), Матей Эржавец (Словения), Астериос Зойс (Греция), Тор Кристиан Баккен (Норвегия), Джубили Куартей (Палау), Бертон Росс Шипли (Новая Зеландия), Жан-Мишель Рамаросон (Мадагаскар), Паскале Мугванеза (Руанда), Анибал Манаве (Мозамбик), Фабиан Борро (Аргентина), Кей Говиндарай (Индия), Хорхе Гарбахоса (Испания), Дэвид Рейд (Австралия).

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