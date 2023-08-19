Лаури Маркканен, Миро Литтл и Сасу Салин – в заявке сборной Финляндии на ЧМ-2023

Теги сборная Финляндии Сасу Салин Илари Сеппяля Лаури Маркканен Чемпионат мира по баскетболу 2023 Алекс Мерфи Александер Мадсен Эдон Максхуни Элиас Валтонен Хенри Кантонен Миро Литтл Микаэль Янтунен Ласси Туови Баскетбол

Сборная Финляндии определилась с заявкой из 12 баскетболистов на ЧМ-2023.

Состав сборной Финляндии

Микаэль Янтунен, Хенри Кантонен, Миро Литтл, Александер Мадсен, Лаури Маркканен, Эдон Максхуни, Алекс Мерфи, Оливье Нкамхуа, Сасу Салин, Илари Сеппяля, Элиас Валтонен.

Финляндия под руководством главного тренера Ласси Туови сыграет в группе Е с Германией, Австрией и Японией.

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