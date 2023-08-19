Лаури Маркканен, Миро Литтл и Сасу Салин – в заявке сборной Финляндии на ЧМ-2023

Сборная Финляндии определилась с заявкой из 12 баскетболистов на ЧМ-2023.

Состав сборной Финляндии

Микаэль Янтунен, Хенри Кантонен, Миро Литтл, Александер Мадсен, , , Алекс Мерфи, Оливье Нкамхуа, Сасу Салин, Илари Сеппяля, Элиас Валтонен.

Финляндия под руководством главного тренера Ласси Туови сыграет в группе Е с Германией, Австрией и Японией.

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