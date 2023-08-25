Дайрис Бертанс за 15 минут оформил 6 трехочковых в победном матче против Ливана

Легкий форвард сборной Латвии и «Бетиса» стал самым результативным игроком встречи с Ливаном (109:70).

За 15 минут на паркете Бертанс набрал 20 очков и сделал 4 результативные передачи.

Форвард реализовал 6 из 7 трехочковых бросков, добавив еще два очка лэй-апом в быстром отрыве.

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