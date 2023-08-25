Дайрис Бертанс за 15 минут оформил 6 трехочковых в победном матче против Ливана

Теги видео сборная Латвии сборная Ливана Дайрис Бертанс Чемпионат мира по баскетболу 2023 Баскетбол

Легкий форвард сборной Латвии и «Бетиса» Дайрис Бертанс стал самым результативным игроком встречи с Ливаном (109:70).

За 15 минут на паркете Бертанс набрал 20 очков и сделал 4 результативные передачи.

Форвард реализовал 6 из 7 трехочковых бросков, добавив еще два очка лэй-апом в быстром отрыве.

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2 комментария

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ОклаКонь
ещё один снайпер Бертанс?
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Rahym Hommadow
добро пожаловать в НБА
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