Лука Дончич продлил контракт с Jordan Brand

Звезда « » подписал 5-летнее продление контракта с брендом Jordan Brand.

Принадлежащий компании бренд впервые объявил Дончича своим представителем в декабре 2019 года, сделка была рассчитана на 5 лет. Ранее словенец подписывал 2-летний контракт с Nike, будучи игроком «Реала» в 2017 году.

С момента подписания контракта в 2019 году Дончич представил две версии фирменных кроссовок.

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