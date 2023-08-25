Лука Дончич продлил контракт с Jordan Brand
Звезда «Далласа» Лука Дончич подписал 5-летнее продление контракта с брендом Jordan Brand.
Принадлежащий компании Nike бренд впервые объявил Дончича своим представителем в декабре 2019 года, сделка была рассчитана на 5 лет. Ранее словенец подписывал 2-летний контракт с Nike, будучи игроком «Реала» в 2017 году.
С момента подписания контракта в 2019 году Дончич представил две версии фирменных кроссовок.
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