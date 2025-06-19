Яннис Адетокумбо хочет стать стримером: «Знаешь, сколько они зарабатывают?»
Яннис Адетокумбо проводит межсезонье в соцсетях.
«Это будет лучшее межсезонье. Я могу вести подкаст прямо так, отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире. Буду стримером, знаешь, сколько они зарабатывают?» – спросил Яннис у жены на камеру.
«У тебя слишком много других обязанностей, четверо детей. А с деньгами все в порядке», – устало отозвалась Мэрайя Риддлсприггер.
Верите, что «Индиана» вернется?2185 голосов
Да
Нет
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube Chaz NBA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости