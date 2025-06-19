Яннис Адетокумбо хочет стать стримером: «Знаешь, сколько они зарабатывают?»

Яннис Адетокумбо проводит межсезонье в соцсетях.

«Это будет лучшее межсезонье. Я могу вести подкаст прямо так, отвечать на вопросы зрителей в прямом эфире. Буду стримером, знаешь, сколько они зарабатывают?» – спросил Яннис у жены на камеру.

«У тебя слишком много других обязанностей, четверо детей. А с деньгами все в порядке», – устало отозвалась Мэрайя Риддлсприггер.