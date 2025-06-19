Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»

«Сиксерс» расстанутся с Гершоном Ябуселе.

По информации Марка Стейна, форвард вызывает серьезный интерес на рынке свободных агентов.

29-летний игрок «Филадельфии» заработал 2 миллиона долларов за прошедший сезон. В его активе 11 очков, 5,6 подбора и 2,1 передачи за 27,1 минуты в среднем при 50,1% точности с игры и 38% из-за дуги.

Ожидается, что Келли Убре, Андре Драммонд и Эрик Гордон воспользуются своими опциями на следующий сезон в «Сиксерс». Клуб вряд ли сможет повторить предложения, которые Ябуселе , скорее всего, получит на рынке.