5

Гершон Ябуселе, скорее всего, покинет «Филадельфию»

«Сиксерс» расстанутся с Гершоном Ябуселе.

По информации Марка Стейна, форвард вызывает серьезный интерес на рынке свободных агентов.

29-летний игрок «Филадельфии» заработал 2 миллиона долларов за прошедший сезон. В его активе 11 очков, 5,6 подбора и 2,1 передачи за 27,1 минуты в среднем при 50,1% точности с игры и 38% из-за дуги.

Ожидается, что Келли Убре, Андре Драммонд и Эрик Гордон воспользуются своими опциями на следующий сезон в «Сиксерс». Клуб вряд ли сможет повторить предложения, которые Ябуселе, скорее всего, получит на рынке.

Верите, что «Индиана» вернется?2186 голосов
ДаИндиана
НетТайриз Халибертон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Stein Line
logoНБА
logoГершон Ябуселе
возможные переходы
logoФиладельфия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Филадельфия» ведет переговоры об обмене Пола Джорджа в «Юту»
22вчера, 20:37
Кайл Лаури, вероятнее всего, вернется в «Филадельфию» в следующем сезоне
15 июня, 07:28
Гершон Ябуселе: «Это будет мой первый полноценный опыт в роли свободного агента в НБА. С нетерпением жду предложений»
79 июня, 20:45
Главные новости
Алекс Карузо: «Готовился к этому моменту пару лет. Игра сама диктует мне, что делать»
11 минут назад
Марк Дэйгнолт: «Не вносим в наши процессы ничего нового, полагаемся на привычки, наработанные за долгий срок»
27 минут назад
Энтони Эдвардс не участвует в процессе переговоров по Кевину Дюрэнту
142 минуты назад
Джамал Мозли о приходе Десмонда Бэйна: «Пространство на площадке и быстрые решения»
154 минуты назад
Михаил Беленицкий подписал новый контракт с УНИКСом
сегодня, 07:25Фото
Евробаскет-2025. Женщины. Литва встретится с Сербией, Франция сыграет с Грецией и другие матчи
сегодня, 07:11
Заместитель комиссионера НБА Марк Тейтум: «Планируем организовать наиболее высокоуровневый турнир в Европе. Есть вопросы к модели Евролиги»
3сегодня, 06:47
Тайриз Халибертон: «Верю нашим медикам, а они – моим ощущениям. Хочу выйти на игру»
5сегодня, 06:30
Лагерь Эйса Бэйли хочет гарантированного места в старте и высокого уровня задействования с самого начала карьеры игрока
25сегодня, 06:08
Лука Дончич и Леброн Джеймс воодушевлены продажей «Лейкерс» и новым владельцем клуба
19сегодня, 05:55
Ко всем новостям
Последние новости
Жоффре Ловернь подтверждает уход из «Виллербана» в это межсезонье
сегодня, 07:59
Яннис Адетокумбо хочет стать стримером: «Знаешь, сколько они зарабатывают?»
2сегодня, 07:50
Кейтлин Кларк о стычке в матче с «Сан»: «Может, поговорим о баскетболе?»
сегодня, 07:40
Чемпионат Турции. Финал. «Фенербахче» примет «Бешикташ» во 2-м матче
сегодня, 06:56
Зак Иди обвиняется в почти двукратном превышении скорости на автостраде в Индиане
2сегодня, 06:18
Ливио Жан-Шарль: «В Москве лучшее метро в мире. Просто восторг»
1вчера, 20:25
«Олимпиакос» подписал Антониса Караяннидиса, игрок останется в «Промитеасе» на правах аренды
вчера, 19:48
«Новый Орлеан» и «Бруклин» пытаются выменять более высокий пик в лотерее
вчера, 17:56
Хавьер Паскуаль об уходе из «Зенита»: «Было ощущение, что пора взять паузу»
2вчера, 15:59
Андрей Кириленко: «Будем продолжать искать международную практику для всех наших сборных»
вчера, 15:24