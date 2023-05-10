Алекс Карузо – первый белый защитник, попавший в 1-ю символическую пятерку по игре в защите, с 1980 года

Теги Чикаго НБА Джон Стоктон Алекс Карузо Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо стал первым белым защитником, который был включен в первую символическую пятерку по игре в защите, с 1980 года, заметил пользователь Reddit с ником Teffec_P.

Дон Бьюз из «Финикса» был последним белым защитником, удостоенным этой чести.

Легенда «Юты» Джон Стоктон пять раз попадал во вторую символическую пятерку.

Дуэль Макса Струса и Алекса Карузо – ну да, именно этого мы и ждали от решающей игры на вылет между «Майами» и «Чикаго»

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3 комментария

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МЗ
Легенда! А когда-то над ним хихикали. Реально "сделал себя сам"!
+5
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Andrei Trukhin
Если миссия невыполнима, не зовите Тома Круза
Зовите короля королей - Алекса Карузо
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+4
0
+4
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lakers
Вот она школа Лейкерс, зря отпустили
0
0
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