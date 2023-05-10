Алекс Карузо – первый белый защитник, попавший в 1-ю символическую пятерку по игре в защите, с 1980 года

Атакующий защитник «Чикаго» стал первым белым защитником, который был включен в первую символическую пятерку по игре в защите, с 1980 года, заметил пользователь Reddit с ником Teffec_P.

Дон Бьюз из «Финикса» был последним белым защитником, удостоенным этой чести.

Легенда «Юты» пять раз попадал во вторую символическую пятерку.

Дуэль Макса Струса и Алекса Карузо – ну да, именно этого мы и ждали от решающей игры на вылет между «Майами» и «Чикаго»