Евгению Богачеву присвоено звание почетного гражданина Казани

Теги УНИКС Евгений Богачев Единая лига ВТБ Ильсур Метшин Баскетбол

Президенту УНИКСа Евгению Богачеву присвоено звание почетного гражданина города Казани.

Торжественное вручение награды состоится 30 августа в рамках празднования Дня Республики Татарстан и города Казани.

«Профессионализм, целеустремленность и исключительное трудолюбие Евгения Борисовича Богачева заслуженно снискали уважение и доверие жителей республики, что стало залогом его неоднократного избрания депутатом органов законодательной власти», — сказал в своем выступлении мэр Казани Ильсур Метшин на заседании городской думы.

Глава Казани также отметил благотворительную деятельность Богачева, который, в частности, помогает в восстановлении Благовещенского собора и строительстве мечети Кул-Шариф в Казанском кремле.

Бывший председатель Национального банка и экс-министр бытового обслуживания населения Республики Татарстан руководит УНИКСом на протяжении последних 25 лет.

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