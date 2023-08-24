Евгению Богачеву присвоено звание почетного гражданина Казани

Президенту УНИКСа Евгению Богачеву присвоено звание почетного гражданина города Казани.

Торжественное вручение награды состоится 30 августа в рамках празднования Дня Республики Татарстан и города Казани.

«Профессионализм, целеустремленность и исключительное трудолюбие Евгения Борисовича Богачева заслуженно снискали уважение и доверие жителей республики, что стало залогом его неоднократного избрания депутатом органов законодательной власти», — сказал в своем выступлении мэр Казани Ильсур Метшин на заседании городской думы.



Глава Казани также отметил благотворительную деятельность Богачева, который, в частности, помогает в восстановлении Благовещенского собора и строительстве мечети Кул-Шариф в Казанском кремле.

Бывший председатель Национального банка и экс-министр бытового обслуживания населения Республики Татарстан руководит УНИКСом на протяжении последних 25 лет.

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