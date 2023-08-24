Евгений Богачев о подписании Исмаэля Бако: «Я доволен. И сравнительно недорого нам обходится»

Президент УНИКСа Евгений Богачев признался, что доволен подписанием контракта с Исмаэлем Бако, отметив, что центровой сборной Бельгии обойдется казанскому клубу сравнительно недорого.

«Это хороший опытный игрок. Я доволен. И сравнительно недорого нам обходится, учитывая курс евро и доллара.

Хотели взять к себе этого игрока, у нас получилось. Видимо, игроки справки наводят, спрашивают друг друга. Обстановка у нас в Казани хорошая, город иностранцам нравится. Особо не было у нас проблем по подписанию контракта с игроком», — сказал Богачев.

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