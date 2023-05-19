Костас Папаниколау: «Даже если бы мы проиграли матч, я бы гордился своими товарищами за игру во 2-й половине»

Капитан « » поделился эмоциями после выхода в финал .

«Мы приехали сюда не ради одной игры. Проделали потрясающую работу, примем участие в финальном матче в воскресенье, но этого недостаточно. У нас есть шанс на трофей, это то, чего мы хотим, это то, ради чего мы сюда приехали.

В третьей четверти все сражались как могли, отдавали все силы. Поймали момент, обрели уверенность, затем броски сами начали залетать, и все стало работать на нас.

Мы голодные псы, как говорят мои товарищи по команде, мы голодны до этого трофея. Я не хотел уходить без борьбы. Потому что в первой половине мы не сопротивлялись. Позволили « » играть в свою игру и ничего с этим не делали. Даже если бы мы проиграли матч, я бы гордился своими товарищами по команде за то, как провели последние 20-минут», – сказал Папаниколау в интервью BasketNews.

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