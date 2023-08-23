Ален Омич продолжит карьеру в Китае

Центровой Ален Омич (31 год, 215 см) подписал контракт с клубом китайской лиги NBL «Шэньси».

Омич этим летом покинул «Цедевиту-Олимпию», за которую выступал с ноября 2021 года.

В сезоне-21/22 Ален был выбран самым полезным игроком финальной серии чемпионата Словении. В Еврокубке-22/23 «большой» набирал 10,8 очка и 8,9 подбора в среднем за игру.

Звезда сборной Японии не сыграет на домашнем ЧМ. Руи Хатимуру годами травят на родине, хотя он был знаменосцем на Олимпиаде

Самые катастрофические подписания в НБА XXI века